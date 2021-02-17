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    Київ знову у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям

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    Шкідливі викиди затримуються у приземному шарі атмосфери 
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря у столиці України перевищує допустиму норму втричі

    Станом на 10 годину ранку 17 лютого Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 158 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «помірний», «нездоровий для чутливих груп», подекуди - «нездоровий».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери

    Нагадаємо, 15 лютого Київ перебував на 8 місці у списку мегаполісів із найбруднішим повітрям.

    Раніше екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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