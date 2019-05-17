Мешканці сталінки у центрі Києва б’ють на сполох: забудовник нового комплексу руйнує їхній будинок (фото)



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Забудовник почав самовільно займати прибудинкову територію будинку №43

Ділянка, де будується 16-поверховий будинок, є зсувонебезпечною

Мешканці будинку №43 по вулиці Кудрявській у мальовничому куточку Києва протестують проти будівництва 16-поверхового житлового комплексу, яке ведеться за адресою вул. Кудрявська 45. Новий будинок зводиться впритул до будинків 43 та 47. Зона, де проводяться роботи, є зсувонебезпечною, що може призвести до сповзання будинків зі схилу.

Люди стверджують, що забудовник не проводить ніяких протизсувних робіт.

Крім того, мешканці 43-го будинку повідомляють, що забудовник почав самовільно займати їхню прибудинкову територію, забиває там сваї. Люди занепокоєні, адже, на їхню думку, це може призвести до руйнування їхнього будинку. Вчора мешканці викликали наряд поліції.

За даними місцевих жителів, 15 травня 2019 року Окружний суд міста Києва скасував дозвіл на будівництво, але рішення ще не набрало законної сили, отже, роботи тривають.

Як уже повідомляв «Главком», будівництво в історичному і культурному центрі Києва - на вулиці Кудрявській – розпочалося у лютому цього року. Тоді мешканці вулиці скаржилися, що будівельники знищують мальовничу вулицю.

Клубний будинок Concordia на вул. Кудрявській, 45 має бути 16-поверховим, зводить його Інвестиційно-будівельна компанія «Обрій».

Як повідомляється на сайті забудовника ІБК «Обрій», дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 113190111886 було видано 11 січня 2019. Документ засвідчує право розпочати виконання будівельних робіт з нового будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Кудрявська, 45.

Будинок планується до здачі в експлуатацію у 4 кварталі 2020 року.

Ще кілька років тому частина вулиці Кудрявської потрапила до списку аварійних зсувонебезпечних ділянок. Як повідомляло раніше КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», це місце потребує укріплення, і проводити тут будівельні роботи небезпечно.

Вулиця Кудрявська прокладена у 30-і роки XIX століття у зв'язку з відкриттям Житомирської вулиці (зараз — вулиця Січових Стрільців). Спочатку складалася з провулків Кудрявського (від вулиці Січових Стрільців до Косогірного провулку) і Підвального (від Косогірного провулку до кінця вулиці, приєднаний до Кудрявської вулиці у 1909 році). Сучасна назва — з 1908 року, від місцевості Кудрявець, через яку проходить вулиця.

Серед старовинних будинків по Кудрявській вулиці виділяються будівлі Київського лікеро-горілчаного заводу. Підприємство засноване у 1896 році, під назвою «Казенний винний склад № 1». Його будівництво пов'язане з введенням четвертої казенної (державної) монополії, впровадження якої почалося у 1894 році. Міністерство фінансів Російської Імперії придбало дві приватні садиби по вулиці Кудрявській і після знесення існуючих старих будинків та викорчовування саду тут за проектом інженера Володимира Безсмертного, у стилі історизму був зведений комплекс заводських будівель.

Пам'яткою архітектури є житловий будинок (1816, 1850 рр.) № 9. У ньому знаходиться музей О. С. Пушкіна, а на подвір'ї у 2009 році встановлено пам'ятник видатному поетові.