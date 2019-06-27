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    Конфлікт у Протасовому Яру: Кличко звернувся до забудовника, аби той призупинив будівництво

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    Мер Києва Віталій Кличко&nbsp; - Конфлікт у Протасовому Яру: Кличко звернувся до забудовника, аби той призупинив будівництво
    Мер Києва Віталій Кличко 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Мер відзначив, що більша частина Протасового Яру ще з 2000-х років перебуває у приватній власності

    Міська влада звернулася до забудовника, аби той припинив будь-які роботи в Протасовому Яру і не поглиблював конфлікт з громадою.

    Забудовника, який апелює тим, що має документи і дозволи на будівництво, закликають не йти на конфлікт з громадою. Натомість, - скоригувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями і громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту.

    Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо «Київ».

    «Я переконаний що Київ повинен залишатися комфортним і зеленим містом і не повинні чинитися якісь дії проти бажання громади, - відзначив Кличко. - Влада не може ігнорувати думку громади і буле захищати  її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо, як і щодо інших резонансних забудов до цього, розглянути це питання на містобудівній раді», - сказав Кличко.

    Мер відзначив, що більша частина Протасового Яру ще з 2000-х років перебуває у приватній власності. 

    «Ця земля сьогодні належить не громаді, а приватним компаніям, яким багато років тому її відвели», - зазначив Кличко. 

    В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім  звернень до судів. 

    «А тим часом вирубають дерева, йде будівництво. Поки тривають судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки», - зазначив Кличко.

    Аби запобігти подібній ситуації, міська влада,  після початку робіт у Протасовому Яру, звернулася до забудовника припинити будь-які будівельні роботи. Також, як відзначають в КМДА, компанії-забудовнику не збираються подовжувати дію контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення. 

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