«Тітушки» забудовника знову валять дерева у Протасовому Яру (фото, відео)



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Представники забудовника знищують дерева у Протасовому Яру Фото: Юлія Кононенко, Facebook

Небайдужих громадян просять прийти до Протасового Яру для протидії забудовнику

Сьогодні, 20 червня, вранці, незважаючи на протести громадськості, забудовник знов почав знищувати зелені насадження на Протасовому Яру. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook письменниця Світлана Поваляєва, яка з іншими активістами знаходиться на місці події.

«Десятки тітушок рубають і пиляють дерева на незаконно захопленій ділянці... Забудовник вчора пообіцяв, що нічого не чіпатимуть до рішення комісії», - написала вона.

Представники забудовника огороджують ділянку під будівництво.

Активісти встановили намет на під’їзного шляху до місця забудови.

Поваляєва закликала небайдужих громадян підходити до Протасового Яру, щоб перешкодити незаконним діям.

Нагадаємо, 18 червня представники забудовника намагались екскаватором згрібати спиляні дерева, але протестувальники завадили їм це робити.

«Будівельну техніку вигнали. Робітників які пиляли нові дерева зафіксувала поліція… Грейдер частково розчистив пару квадратних метрів землі за МАФом, частково звільнений шлях для техніки», - повідомив активіст Роман Ратушний у вівторок увечері.

Проте, 19 червня у Протасовому Яру в Києві знову сталась штовханина між активістами та представниками забудовників. «Кран, який мав пересувати об'єкти для звільнення під’їзного шляху важкій техніці, пригнали о 5-й ранку, ми його вигнали о 5:30. Потім привезли робочих і маніпулятор, його після штовханини з «тітушками» ми вигнали близько 7:00», - повідомив Ратушний.