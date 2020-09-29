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    Новини

    Заторів побільшає: на Південному мосту пів місяця буде обмежено рух

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    На мосту обмежено рух крайньою правою смугою - Заторів побільшає: на Південному мосту пів місяця буде обмежено рух
    На мосту обмежено рух крайньою правою смугою

    Дорожники працюють у напрямку проспекту Бажана

    На Південному мосту в Києві частково обмежено рух до 15 жовтня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Південному мосту розпочинається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють у напрямку просп. Бажана.

    Упродовж 29 вересня виконуватимуть роботи і на частині у напрямку Наддніпрянського шосе.

    Під час робіт рух транспорту частково обмежено (крайньою правою смугою).

    У комунальній корпорації перепрошують за незручності.


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    Як повідомлялося, Київ закупив 5 автоматичних дорожніх метеостанцій виробництва Швейцарії. Метеостанції вже змонтовані і розміщені на в’їздах у столицю з усіх напрямків – півдня, півночі, сходу та заходу, а також у центрі міста

    Київ дороги ремонт Київавтодор міст
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