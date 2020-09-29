Заторів побільшає: на Південному мосту пів місяця буде обмежено рух



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На мосту обмежено рух крайньою правою смугою

Дорожники працюють у напрямку проспекту Бажана

На Південному мосту в Києві частково обмежено рух до 15 жовтня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

На Південному мосту розпочинається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють у напрямку просп. Бажана.

Упродовж 29 вересня виконуватимуть роботи і на частині у напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух транспорту частково обмежено (крайньою правою смугою).

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.





Як повідомлялося, Київ закупив 5 автоматичних дорожніх метеостанцій виробництва Швейцарії. Метеостанції вже змонтовані і розміщені на в’їздах у столицю з усіх напрямків – півдня, півночі, сходу та заходу, а також у центрі міста