Столичні лікарні пройдуть автономізацію



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Лікарні Києва буде реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства

Київська міська рада на засіданні в четвер ухвалила рішення, які зобов'язують усі комунальні заклади охорони здоров'я міста пройти автономізацію та перейти у форму комунальних некомерційних підприємств.

Ухвалене рішення дасть змогу медзакладам Києва укласти договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Голова департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург заявила, що якби клініки не виконали вимог Нацслужби, це загрожувало б киянам неотриманням безкоштовних медичних послуг.

«Я щойно говорила з головою НСЗУ, і цифри говорять самі за себе: 98% закладів у Полтавській області реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства, у Вінниці - 97%, у Харкові - 97%, а у Києві - 9,1%. Тобто у ваших руках заробітна плата медичних працівників та забезпечення надання якісної медичної допомоги», - заявила Гінзбург.

При цьому голова департаменту посилається на закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у якому прописано, що договори з Нацслужбою здоров'я та надання медичних послуг можуть укладати лише лікувальні заклади у формі комунального некомерційного підприємства. Реорганізація, за словами Гінзбург, дасть змогу Києву отримати держфінансування медичних послуг.

Водночас депутати від фракції «Батьківщина» погодилися підтримати проект рішення за умови виключення з нього Київського перинатального центру та Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», оскільки вони є вузькоспеціалізованими та не підлягають включенню до списку на реорганізацію.

У відповідь на це в департаменті КМДА заявили, що фінансувати такі лікарні з міського бюджету неможливо і потрібна держдопомога.

Голова профільної комісії Київради Олег Гелевей зазначив, що автономізація лікарень - виключно технічне рішення та є вимогою загальнонаціонального законодавства. Він не підтримав пропозицію колег із «Батьківщини», оскільки вона може ускладнити фінансування ключових вузькопрофільних медустанов столиці.

Прийняття постанови за основу за підсумками голосування підтримали 74 депутати із 86 присутніх у залі. Правки представників «Батьківщини» було враховано частково. Київський центр мікрохірургії ока не увійшов до переліку лікарень, які буде реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства. У КМДА пообіцяли знайти інше рішення для ліцензування закладу.

Джерело: Інтерфакс-Україна