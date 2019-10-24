У київській лікарні роблять унікальні операції на «закритому» серці (фото, відео)



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Заміну аортального клапана роблять «закритим» хірургічних способом Фото: пресслужба мера Києва

Для киян в Олександрівській лікарні така операція безкоштовна

Хірурги київської Олександрівської лікарні почали робити унікальні операції - на «закритому» серці міняють аортальний клапан.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео, як працюють столичні лікарі.

«У приватних клініках така операція коштує мінімум 900 тисяч гривень. А для киян в Олександрівській лікарні – абсолютно безкоштовна! Можливість робити ці унікальні операції з’явилася завдяки закупівлі спеціального обладнання в рамках міської цільової програми», - написав Кличко.

За його словами, подібні операції дають шанс на одужання пацієнтам, яким заміну аортального клапана «відкритим» хірургічних способом робити не можна. Наприклад: через ниркову недостатність, складну серцеву недостатність або повторне оперативне втручання на серці.

«Раніше в таких випадках киянам могли допомогти тільки в спеціалізованих інститутах або приватних клініках, а тепер – у нашій Олександрівській лікарні», - підкреслив мер столиці.

«За статистичними даними європейських реєстрів, близько 2% населення Європи після 65-ти років потребують хірургічної корекції аортального клапана. А смертність людей із хворобами серця, у перші три роки після інфаркту, перевищує 50%. Тому той факт, що столичні хірурги успішно впроваджують нову техніку імплантації аортального клапана, значно підвищує шанси багатьох киян на порятунок життя і на одужання», - наголосив Кличко.