Грип на порозі: де у Києві можна зробити щеплення (адреси)
Наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться двома вакцинами
Киянам лише треба оплатити вакцину в аптеці
У столиці створено усі умови, щоб швидко, без зайвого клопоту вакцинуватися проти грипу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник після проведення щеплення.
У Департаменті охорони здоров’я КМДА наголошують, що особливо актуальними щеплення проти грипу є для дітей, людей похилого віку, тих, хто страждає на хронічні захворювання чи у своїй трудовій діяльності щодня стикаються з великою кількістю людей. Проте їх варто робити абсолютно всім, хто хоче залишатися здоровим.
Поворозник повідомив, що наразі щепитися від грипу в столиці можна, у тому числі, у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.
«Процедура досить проста: щоб вакцинуватися від грипу, необхідно прийти до лікаря, з яким підписано декларацію (терапевта, педіатра чи сімейного), та після консультації отримати направлення на щеплення. Потім – оплатити вакцину в аптеці. Саму вакцину доставлять до кабінету для щеплень, тож вам не доведеться піклуватися про правильне транспортування препарату. До того ж, вакцинуючись в умовах медичного закладу, ви будете впевнені, що препарат зберігався з дотриманням «холодового ланцюжка», а щеплення проведено професійно», – наголосив Поворозник.
Він зауважив, що наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться вакциною «Ваксігрип Тетра» та «ДжіСі Флю». Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама маніпуляція) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.
Заклади охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва
|
№ з/п
|
Заклад охорони здоров’я
|
Адреса
|
1
|
КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва
|
вул. Голосіївська, 53, каб. 428
|
2
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва
|
вул. Якубовського, 6, каб. 220
|
3
|
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва
|
вул. Заболотного, 48-А, каб. 5
|
4
|
КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району м. Києва»
|
вул. Вербицького, 5, каб. 155
|
5
|
КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва»
|
вул. Тростянецька, 8-Д, каб. 302
|
6
|
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва
|
просп. Маяковського, 32-Б, каб. 514
|
7
|
КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва
|
вул. Драйзера, 19
|
8
|
КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва
|
вул. Маяковського, 18-А
|
9
|
КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва
|
вул. Матеюка, 3, каб. 233
|
10
|
КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва
|
вул. Курчатова, 18-А, каб. 33
|
11
|
КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва
|
б-р Вигурівський, 4, каб. 317, каб. 225
|
12
|
КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Ентузіастів, 49, каб. 121
|
13
|
КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Ентузіастів, 13-А, каб. 203
|
14
|
КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Шептицького, 5
|
15
|
КНП «ЦПМСД № 1» Дніпровського району м. Києва
|
вул. П. Запорожця, 26, каб. 223
|
16
|
КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського району м. Києва
|
просп. П. Тичини, 22
|
17
|
КНП «ЦПМСД № 3» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Червоноткацька, 31
|
18
|
КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Сергієнка, 23
|
19
|
КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Новаторів, 4,
|
20
|
КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва
|
вул. Лобачевського, 2
|
21
|
КНП «ЦПМСД № 4 Дніпровського району м. Києва
|
вул. Рогозівська, 6
|
22
|
Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва
|
вул. Тимошенка, 14
|
23
|
Філія № 3 КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м. Києва
|
вул. Тимошенка, 14
|
24
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 1-2 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва
|
вул. Івана Мазепи, 2, каб. 24
|
25
|
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 11 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва
|
вул. Підвисоцького, 4-Б, каб. 227
|
26
|
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6, 8
КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва
|
вул. Підвисоцького, 13, каб. 79
|
27
|
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 9 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва
|
вул. Підвисоцького, 4-А, каб. 7
|
28
|
КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва
|
просп. Свободи, 22
|
29
|
Філія № 1 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва
|
вул. Академіка Булаховського, 26, каб. 312
|
30
|
Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва
|
вул. Академіка Єфремова, 11, каб. 214
|
31
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 2,6, КНП ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва
|
вул. П. Курінного, 2
|
32
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 4 КНП ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва
|
вул. П. Курінного, 2
|
33
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва
|
вул. Академіка Корольова, 11/1
|
34
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва
|
вул. Академіка Корольова, 11/1
|
35
|
КНП «ЦПМСД № 1» Солом’янського району м. Києва
|
вул. Академіка Стражеска, 6-А
|
36
|
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1, 2, 18, черговий кабінет КНП «ЦПМСД № 2» Солом’янського району м. Києва
|
вул. Солом’янська, 17
|
37
|
КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району м. Києва
|
вул. Б. Хмельницького, 37. каб. 201
|
38
|
КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва
|
вул. М. Пимоненка, 10
|
39
|
КНП «ЦПМСД № 3» Шевченківського району м. Києва
|
вул. Ризька, 1
|
40
|
Київська міська студентська поліклініка
|
вул. Політехнічна, 25/29