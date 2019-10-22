Грип на порозі: де у Києві можна зробити щеплення (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться двома вакцинами Фото: пресслужба КМДА

Киянам лише треба оплатити вакцину в аптеці

У столиці створено усі умови, щоб швидко, без зайвого клопоту вакцинуватися проти грипу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник після проведення щеплення.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА наголошують, що особливо актуальними щеплення проти грипу є для дітей, людей похилого віку, тих, хто страждає на хронічні захворювання чи у своїй трудовій діяльності щодня стикаються з великою кількістю людей. Проте їх варто робити абсолютно всім, хто хоче залишатися здоровим.

Поворозник повідомив, що наразі щепитися від грипу в столиці можна, у тому числі, у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.

«Процедура досить проста: щоб вакцинуватися від грипу, необхідно прийти до лікаря, з яким підписано декларацію (терапевта, педіатра чи сімейного), та після консультації отримати направлення на щеплення. Потім – оплатити вакцину в аптеці. Саму вакцину доставлять до кабінету для щеплень, тож вам не доведеться піклуватися про правильне транспортування препарату. До того ж, вакцинуючись в умовах медичного закладу, ви будете впевнені, що препарат зберігався з дотриманням «холодового ланцюжка», а щеплення проведено професійно», – наголосив Поворозник.

Він зауважив, що наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться вакциною «Ваксігрип Тетра» та «ДжіСі Флю». Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама маніпуляція) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

Заклади охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва