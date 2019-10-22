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    Грип на порозі: де у Києві можна зробити щеплення (адреси)

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    <p>Наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться двома вакцинами</p> - Грип на порозі: де у Києві можна зробити щеплення (адреси)

    Наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться двома вакцинами

    Фото: пресслужба КМДА

    Киянам лише треба оплатити вакцину в аптеці

    У столиці створено усі умови, щоб швидко, без зайвого клопоту вакцинуватися проти грипу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник після проведення щеплення.

    У Департаменті охорони здоров’я КМДА наголошують, що особливо актуальними щеплення проти грипу є для дітей, людей похилого віку, тих, хто страждає на хронічні захворювання чи у своїй трудовій діяльності щодня стикаються з великою кількістю людей. Проте їх варто робити абсолютно всім, хто хоче залишатися здоровим.

    Поворозник повідомив, що наразі щепитися від грипу в столиці можна, у тому числі, у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.

    «Процедура досить проста: щоб вакцинуватися від грипу, необхідно прийти до лікаря, з яким підписано декларацію (терапевта, педіатра чи сімейного), та після консультації отримати направлення на щеплення. Потім – оплатити вакцину в аптеці. Саму вакцину доставлять до кабінету для щеплень, тож вам не доведеться піклуватися про правильне транспортування препарату. До того ж, вакцинуючись в умовах медичного закладу, ви будете впевнені, що препарат зберігався з дотриманням «холодового ланцюжка», а щеплення проведено професійно», – наголосив Поворозник.

    Він зауважив, що наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться вакциною «Ваксігрип Тетра» та «ДжіСі Флю». Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама маніпуляція) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

    Заклади охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва

    № з/п

    Заклад охорони здоров’я

    Адреса

    1

    КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва

    вул. Голосіївська, 53, каб. 428

    2

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва

    вул. Якубовського, 6, каб. 220

    3

    Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва

    вул. Заболотного, 48-А, каб. 5

    4

    КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району м. Києва»

    вул. Вербицького, 5, каб. 155 

    5

    КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького  району м. Києва»

    вул. Тростянецька, 8-Д, каб. 302

    6

    КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва

    просп. Маяковського, 32-Б, каб. 514

    7

    КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва

    вул. Драйзера, 19

    8

    КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва

    вул. Маяковського, 18-А

    9

    КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва

    вул. Матеюка, 3, каб. 233

    10

    КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва

    вул. Курчатова, 18-А, каб. 33

    11

    КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва

    б-р Вигурівський, 4, каб. 317, каб. 225

    12

    КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва

    вул. Ентузіастів, 49, каб. 121

    13

    КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва

    вул. Ентузіастів, 13-А, каб. 203

    14

    КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва

    вул. Шептицького, 5

    15

    КНП «ЦПМСД № 1» Дніпровського району м. Києва

    вул. П. Запорожця, 26, каб. 223

    16

    КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського району м. Києва

    просп. П. Тичини, 22

    17

    КНП «ЦПМСД № 3» Дніпровського району м. Києва

    вул. Червоноткацька, 31

    18

    КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва

    вул. Сергієнка, 23

    19

    КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва

    вул. Новаторів, 4,

    20

    КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва

    вул. Лобачевського, 2

    21

    КНП «ЦПМСД № 4 Дніпровського району м. Києва

    вул. Рогозівська, 6

    22

    Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва

    вул. Тимошенка, 14 

    23

    Філія № 3 КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м. Києва

    вул. Тимошенка, 14

    24

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 1-2 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва

    вул. Івана Мазепи, 2, каб. 24

    25

    Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 11 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва

    вул. Підвисоцького, 4-Б, каб. 227

    26

    Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6, 8

    КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва

    вул. Підвисоцького, 13, каб. 79

    27

    Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 9 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва

    вул. Підвисоцького, 4-А, каб. 7

    28

    КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва

    просп. Свободи, 22

    29

    Філія № 1 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва

    вул. Академіка Булаховського, 26, каб. 312

    30

    Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва

    вул. Академіка Єфремова, 11, каб. 214

    31

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 2,6, КНП ЦПМСД  № 3» Святошинського району м. Києва

    вул. П. Курінного, 2

    32

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 4 КНП ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва

    вул. П. Курінного, 2

    33

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва

    вул. Академіка Корольова, 11/1

    34

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва

    вул. Академіка Корольова, 11/1

    35

    КНП «ЦПМСД № 1» Солом’янського району м. Києва

    вул. Академіка Стражеска, 6-А

    36

    Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1, 2, 18, черговий кабінет КНП «ЦПМСД № 2» Солом’янського району м. Києва

    вул. Солом’янська, 17

    37

    КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району м. Києва

    вул. Б. Хмельницького, 37. каб. 201

    38

    КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва

    вул. М. Пимоненка, 10

    39

    КНП «ЦПМСД  № 3» Шевченківського району м. Києва

    вул. Ризька, 1

    40

    Київська міська студентська поліклініка

    вул. Політехнічна, 25/29
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