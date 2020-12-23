З нового року вводяться нові акцизні марки на тютюн та електронні сигарети

Бізнесу має завчасно отримати акцизні марки нового зразка та підготуватись до реалізації тютюнової продукції за новими правилами

Територіальні органи Державної податкової служби отримали понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених виробниками

Із 1 січня 2021 року в Україні вводяться нові акцизні марки для тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах українського та імпортного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, бізнес зможе завчасно отримати акцизні марки нового зразка та підготуватись до реалізації тютюнової продукції за новими правилами. Територіальні органи Державної податкової служби отримали понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених виробниками.

У пресслужбі нагадали, що за новими нормами якщо на акцизних марках сигарет, цигарок та сигарил, вироблених з 1 січня 2021 року, не зазначено кількості штук у пачці або упаковці, то вони вважатимуться не маркованими.

Зазначається, що такі новації дадуть змогу посилити боротьбу із незаконним обігом підакцизних товарів та стануть одним з важелів у боротьбі з фальсифікованою, контрафактною та контабандною продукцією.

Водночас раніше Європейська бізнес асоціація відзначала неможливість виробникам вчасно отримати нові марки (за словами компаній, це необхідно було зробити до другої декади грудня). Як пояснила ЄБА, законодавство передбачає, що акцизні марки для таких товарів можуть бути доступні для виробників та імпортерів не раніше за останні дні грудня цього року. При цьому їх можна застосувати виключно для маркування продукції, виробленої після 2021 року.

В асоціації пропонують для вирішення питання невідкладно внести зміни до законодавства, які дозволять реалізацію вже ввезеної продукції до 1 липня 2021 року.

Окрім цього, компанії-члени ЄБА вказали на деякі проблеми з отриманням ліцензії на право торгівлі рідинами для електронних сигарет.