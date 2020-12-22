Діаманти з рубінами: в «Борисполі» митники вилучили в іноземця дорогі прикраси (фото)

Діамантовий гарнітур – кольє, сережки, каблучка та браслет – виявлено у громадянина Лівану

Іноземець намагався ухилитися від оподаткування при ввезенні діамантово-рубінового сету

Інспектори Київської митниці Держмитслужби в зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» зафіксували спробу іноземця ввезти в Україну ювелірні вироби з діамантами та рубінами через «зелений коридор».

Про це повідомляє Київська митниця.

Діамантовий гарнітур – кольє, сережки, каблучка та браслет – знаходився у громадянина Лівану, який прилетів вранішнім рейсом в Україну зі Стамбула через аеропорт «Бориспіль».

Для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, при ввезенні яких потрібно сплатити митні платежі.

Письмової митної декларації авіапасажир не заповнював, перед початком митного контролю за консультацією до митників не звертався.

Ювелірні вироби митники виявили під час перевірки ручної поклажі іноземця.

Чоловік мав при собі інвойс на придбання коштовностей бренду Zoughaib, виписаний на його ім’я, де була зазначена вартість гарнітуру близько 8 тисяч євро.

Зокрема, громадянин, який має дозвіл на постійне проживання в Україні, повідомив, що везе коштовності в подарунок дружині.

Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення встановленого порядку проходження «зеленим коридором»).

Наразі Київською митницею коштовності прийнято на відповідальне зберігання за квитанцією МД-1, за якою нараховано передбачені митні платежі на ввезення товарів. В даному випадку - близько 70 тис. гривень. Це дасть змогу іноземцю сплатити нараховану суму і повернути прикраси собі.

А за адмінпротоколом іноземцю доведеться сплатити ще й штраф.