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    Економіка та фінанси

    В Україні у 2021 році збільшать податки: кому і скільки доведеться платити

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    <p>В Україні податкове навантаження у 2021-му не зміниться</p> - В Україні у 2021 році збільшать податки: кому і скільки доведеться платити

    В Україні податкове навантаження у 2021-му не зміниться

    Влада розглядає варіант зміни податку на нерухомість

    Розмір деяких податків для українців у 2021 році зміниться на тлі підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

    Про це пише видання Обозреватель.

    Як відомо, певні внески прив’язані до прожиткового мінімуму і «мінімалки», тому через їх перерахунок з 1 січня збільшиться і деяка частина податків.

    Зокрема, після Нового року виростуть такі внески:

    • з 62,5 до 70,8 гривні виросте максимальний податок за кожен «зайвий» квадрат нерухомості (зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів);
    • до 1320 гривень підніметься мінімальний розмір ЄСВ (єдиний соціальний внесок);
    • буде змінений «єдиний податок» для ФОПа: перша група – до 227 гривень (10% від розміру прожиткового мінімуму), друга група – до 1200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

    Крім цього, влада розглядає варіант зміни податку на нерухомість у 2021 році. Щоб не брати до уваги внесок виходячи з площі, в Раді пропонують враховувати реальну вартість житла. Якщо зараз за квартиру в 70 квадратів в Києві потрібно буде заплатити трохи більш як 700 гривень, то за новими правилами – близько 2400 гривень.

    «Скажімо, у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок виходячи з вартості житла «, – попереджав раніше нардеп Данило Гетманцев.

    Нагадаємо, Фахівці розповіли, як довести державі, що ти маєш право на допомогу.

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    Теги: податки нерухомість влада Данило Гетманцев
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