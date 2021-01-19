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    Столичного підприємця судитимуть за несплату понад 7,5 млн грн податку

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    Правоохоронці викрили підприємця в ухиленні від сплати податку - Столичного підприємця судитимуть за несплату понад 7,5 млн грн податку
    Правоохоронці викрили підприємця в ухиленні від сплати податку
    Фото з відкритих джерел

    Керівник підприємства ухилився від сплати податку, провівши псевдогосподарські операції

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора столичного підприємства за фактом несплати податку на прибуток підприємства в сумі понад 7,5 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, керівник товариства провів псевдогосподарські операції щодо придбання у фіктивного підприємства цінних паперів на загальну суму понад 43 мільйони гривень та в такий спосіб ухилився від сплати 7,5 млн гривень податку на прибуток.

    Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням директора підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах скеровано до суду для розгляду по суті.

    Посадовцю загрожує штраф від п’яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Як повідомлялося, Київська міська прокуратура спільно із Головним управлінням ДФС у Києві у ході розслідування кримінального провадження забезпечили відшкодування до бюджету земельного податку на суму 12 млн гривень. Встановлено, що у період з серпня 2018 по серпень 2020 року директор приватного підприємства, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно не сплачував податок на землю, у результаті чого державі завдано збитків на 12 млн гривень.

    За 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень, що на 14,53 млрд грн, або на 14% перевищує відповідний показник 2019 року.

    Нещодавно податкова міліція Київщини викрила забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн гривень.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал податки
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