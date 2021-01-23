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    У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального

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    <p>Через мережу автозаправних станцій здійснювалася торгівля дизельним пальним, бензином та скрапленим газом</p> - У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального

    Через мережу автозаправних станцій здійснювалася торгівля дизельним пальним, бензином та скрапленим газом

    Фото пресслужби ГУ ДФС у м. Києві

    За результатами обшуків вилучили матеріальних цінностей вартістю понад 3,5 млн грн

    Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві спільно з працівниками столичної прокуратури виявили підприємців, які здійснювали роздрібну торгівлю незаконно виготовленими паливно-мастильними матеріалами через мережу АЗС без відповідних дозвільних документів.

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    У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального
    У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального
    У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального
    Фото пресслужби ГУ ДФС у м. Києві

    «У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві провели ряд обшуків, за результатами яких вилучили товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю понад 3,5 млн грн. З них підакцизних товарів – на суму понад 511 тис. грн, решта – спеціалізоване обладнання незаконних АЗС. Водночас було вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення збитків, завданих державному бюджету», – повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у м. Києві Сергій Кононенко.

    Крім того, Сергій Кононенко зазначив, що в рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним у місті Києві у 2020 році демонтовано 23 нелегальні автозаправні станції, із незаконного обігу вилучено паливо-мастильних матеріалів на суму понад 49 млн грн, а у 2021 році – понад 6 млн грн.

    «Ми й надалі будемо руйнувати схеми продажу фальсифікованих товарів, захищаючи наших споживачів», – наголосив Сергій Кононенко.

    Нагадаємо, 22 січня співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві викрили підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн гривень.

    Теги: ДФС прокуратура Київ документи АЗС розслідування
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