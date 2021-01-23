У Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального
Через мережу автозаправних станцій здійснювалася торгівля дизельним пальним, бензином та скрапленим газом
За результатами обшуків вилучили матеріальних цінностей вартістю понад 3,5 млн грн
Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві спільно з працівниками столичної прокуратури виявили підприємців, які здійснювали роздрібну торгівлю незаконно виготовленими паливно-мастильними матеріалами через мережу АЗС без відповідних дозвільних документів.
«У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві провели ряд обшуків, за результатами яких вилучили товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю понад 3,5 млн грн. З них підакцизних товарів – на суму понад 511 тис. грн, решта – спеціалізоване обладнання незаконних АЗС. Водночас було вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення збитків, завданих державному бюджету», – повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у м. Києві Сергій Кононенко.
Крім того, Сергій Кононенко зазначив, що в рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним у місті Києві у 2020 році демонтовано 23 нелегальні автозаправні станції, із незаконного обігу вилучено паливо-мастильних матеріалів на суму понад 49 млн грн, а у 2021 році – понад 6 млн грн.
«Ми й надалі будемо руйнувати схеми продажу фальсифікованих товарів, захищаючи наших споживачів», – наголосив Сергій Кононенко.
Нагадаємо, 22 січня співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві викрили підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн гривень.