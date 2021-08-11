У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)

Уродженець Донецької області вже більш як пів року перебував у розшуку

В аеропорту «Київ» (Жуляни) прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали розшукуваного злочинця. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час перевірки документів пасажира, який прилетів з Польщі рейсом Вроцлав–Київ, спрацювала одна з баз даних прикордонників.

Як з’ясувалося, відповідно до рішення суду уродженець Донецької області вже більш як пів року перебуває у розшуку. Українські поліцейські шукали його за злочини, передбаченні одразу трьома статтями Кримінального Кодексу України, що пов’язані з незаконним виробництвом та поширенням наркотиків.

Прикордонники передали розшукувану особу співробітникам Нацполіції.

Як повідомлялося, 21 липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в пограбуванні неповнолітнього на території Вінниччини.

Раніше в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.