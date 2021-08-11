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    У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)

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    Прикордонники передали затриманого поліції - У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)
    Прикордонники передали затриманого поліції
    Фото: Держприкордонслужба

    Уродженець Донецької області вже більш як пів року перебував у розшуку

    В аеропорту «Київ» (Жуляни) прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали розшукуваного злочинця. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Під час перевірки документів пасажира, який прилетів з Польщі рейсом Вроцлав–Київ, спрацювала одна з баз даних прикордонників.

    Як з’ясувалося, відповідно до рішення суду уродженець Донецької області вже більш як пів року перебуває у розшуку. Українські поліцейські шукали його за злочини, передбаченні одразу трьома статтями Кримінального Кодексу України, що пов’язані з незаконним виробництвом та поширенням наркотиків.

    Прикордонники передали розшукувану особу співробітникам Нацполіції.

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    У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)
    У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)

    Як повідомлялося, 21 липня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в пограбуванні неповнолітнього на території Вінниччини.

    Раніше в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

    Теги: прикордонники Київ кримінал Держприкордонслужба Донеччина наркотики Аеропорт Київ розшук
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    У столичному аеропорту прикордонники затримали розшукуваного наркоторговця (фото)