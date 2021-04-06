Столичні поліцейські відібрали у вуличних фотографів голубів та сокола

За жорстоке поводження з тваринами порушників очікує штраф

До адміністративної відповідальності притягнуто двох осіб, що використовували птахів для фотографування. Як повідомляє МВС, до патрульної поліції Києва з відповідним проханням звернулись зоозахисники.

Прибувши в паркову зону на Володимирському узвозі, інспектори виявили чоловіка з шістьма голубами, яких він використовував для заробітку.

Птахи тіснилися в пластикових контейнерах без води та їжі. Жодних документів на них чоловік надати не зміг. Неподалік правоохоронці помітили іншого громадянина з соколом, який теж шукав охочих зробити фото.

Обох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. На першого патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами стосовно двох і більше тварин) КУпАП, що передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень та конфіскацію тварин. Птахів вилучили у безпечне місце до рішення суду. На другого чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яка передбачає 3400 гривень штрафу.

Раніше зоозахисники засудили святкування, влаштоване компанією Oriflame Cosmetics Ukraine у Чернігові, учасники якого фотографувалися на тлі теляти із звʼязаною мотузкою мордою.

Крім того, сьогодні до київського музею «Мамаєва слобода» не пустили ветеринарів та працівників Держпродспоживслужби, що хотіли перевірити повідомлення про смерть тварин він голоду у закладі.