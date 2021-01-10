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    Знущання над тваринами? Відома косметична компанія втрапила в скандал (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Фото теляти на корпоративі викликало протести захисників <span lang="en-US"></span></p> - Знущання над тваринами? Відома косметична компанія втрапила в скандал (фото)

    Фото теляти на корпоративі викликало протести захисників

    Фото: UAnimals

    Oriflame Cosmetics дорікають за негуманне поводження з телям

    У Чернігові на святкуванні відомої парфумерної компанії Oriflame Cosmetics Ukraine учасники фотографувалися на тлі теляти із звʼязаною мотузкою мордою. Фотографії, викладені в мережу викликали протест з боку захисників тварин із спільноти UAnimals, які побачили в цьому знущання над твариною.

    «Ганьба, що в 2021 році, коли світ спрямовує стільки зусиль на просвітництво,захист тварин і гуманне ставлення до них, ви в якості розваги своїх двоногих підлеглих, використали дитя, живе теля, яке примусили позувати на фото, в шумі, серед спʼянілих пик, з зав’язаною мотузкою мордочкою», – пишуть учасники спільноти в коментарях до фото.

    Серед людей, що висловил свій протест, виявився і колишній народний депутат Олег Ляшко.

    «Безжальні ідіоти», – написав колишній законотворець.

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    При цьому інші учасники спільноти нагада, що голова «Радикальної партії» Олег Ляшко також використовував тварин для передвиборчой агітації, зокрема його прихильники приводили під Верховну Раду корову.

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    Також учасники спільноти закликають писати звернення до генерального директора Oriflame Cosmetics Ukraine Нани Еліави з вимогою припинити використання тварин у рекламних заходах компанії.

    Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що усі державні цирки відмовляться від тварин у виставах.

    Також у Київраді розроблено проєкт рішення «Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві». У разі його ухвалення фотографування з тваринами буде розцінюватись, як жорстоке поводження та каратися штрафами від двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Теги: Олег Ляшко протест скандал тварини Володимир Бородянський
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