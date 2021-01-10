Знущання над тваринами? Відома косметична компанія втрапила в скандал (фото)

Oriflame Cosmetics дорікають за негуманне поводження з телям

У Чернігові на святкуванні відомої парфумерної компанії Oriflame Cosmetics Ukraine учасники фотографувалися на тлі теляти із звʼязаною мотузкою мордою. Фотографії, викладені в мережу викликали протест з боку захисників тварин із спільноти UAnimals, які побачили в цьому знущання над твариною.

«Ганьба, що в 2021 році, коли світ спрямовує стільки зусиль на просвітництво,захист тварин і гуманне ставлення до них, ви в якості розваги своїх двоногих підлеглих, використали дитя, живе теля, яке примусили позувати на фото, в шумі, серед спʼянілих пик, з зав’язаною мотузкою мордочкою», – пишуть учасники спільноти в коментарях до фото.

Серед людей, що висловил свій протест, виявився і колишній народний депутат Олег Ляшко.

«Безжальні ідіоти», – написав колишній законотворець.

При цьому інші учасники спільноти нагада, що голова «Радикальної партії» Олег Ляшко також використовував тварин для передвиборчой агітації, зокрема його прихильники приводили під Верховну Раду корову.

Також учасники спільноти закликають писати звернення до генерального директора Oriflame Cosmetics Ukraine Нани Еліави з вимогою припинити використання тварин у рекламних заходах компанії.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що усі державні цирки відмовляться від тварин у виставах.

Також у Київраді розроблено проєкт рішення «Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві». У разі його ухвалення фотографування з тваринами буде розцінюватись, як жорстоке поводження та каратися штрафами від двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.