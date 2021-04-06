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    Ветеринарам та зоозахисникам не дали оглянути тварин в «Мамаєвій Слободі»

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    В мережі зʼявилися фото виснажених коней, ймовірно зроблені в &laquo;Мамаєвій Слободі&raquo; - Ветеринарам та зоозахисникам не дали оглянути тварин в «Мамаєвій Слободі»
    В мережі зʼявилися фото виснажених коней, ймовірно зроблені в «Мамаєвій Слободі»
    Фото: greenpost.ua

    Активісти вимагають надати доступ до скансену після повідомлень про знущання над тваринами

    Фахівців Держпродспоживслужби та Обʼєднання ветеринарної медицини у Києві, не допустили до музею просто неба «Мамаєва Слобода», що на Соломʼянці. Як інформують зоозахисники з проєкту Uanimals на своїй сторінці у Facebook, вони мали перевірити повідомлення про те, що тварин у музеї морять голодом. Перед цим у мережі зʼявилися фотографії вкрай виснажених коней, зроблені за словами авторів у «Мамаєвій Слободі».

    «Держслужбовці викликали моніторингову групу по Солом'янському району в складі представників Національної поліції України та Муніципальної охорони, але охорона відмовила в доступі і їм, мотивуючи це тим, що «Мамаєва Слобода» є приватною територією», охорона так само відмовила в доступі і їм», – йдеться у повідомленні.

    Як деталізують в громадській організації, телефоном представники парку коментувати ситуацію й надати доступ відмовилися. Наразі, представники Держпродспоживслужби підготували листи до Національної поліції в м.Києві та Солом'янської РДА. Зоозахисники сподіваються, що буде відкрита кримінальна справа, а також це дозволить здійснити законну перевірку на території «Мамаєвої Слободи».

    Наприкінці березня мережу сколихнула публікація про те, що в київському музеї просто неба «Мамаєва Слобода» гинуть коні. Авторка допису зазначила, що один кінь уже помер від голоду, а ще чотири лишилися в небезпеці, що їх морять голодом і не хочуть ні продати, ні віддати.

    В той же час, директор музею запевняв, що «один кінь справді помер, але через набряк легень від герпесвірусу, а решта коней здорові». На сторінці «Мамаєвої слободи» припускають, що тварину могли отруїти.

    Раніше стало відомо, що власники музею оголосили про продаж частини належного їм стада волів, але потім прибрали його.

    Теги: Київ музеї активісти охорона
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