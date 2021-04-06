Ветеринарам та зоозахисникам не дали оглянути тварин в «Мамаєвій Слободі»

Активісти вимагають надати доступ до скансену після повідомлень про знущання над тваринами

Фахівців Держпродспоживслужби та Обʼєднання ветеринарної медицини у Києві, не допустили до музею просто неба «Мамаєва Слобода», що на Соломʼянці. Як інформують зоозахисники з проєкту Uanimals на своїй сторінці у Facebook, вони мали перевірити повідомлення про те, що тварин у музеї морять голодом. Перед цим у мережі зʼявилися фотографії вкрай виснажених коней, зроблені за словами авторів у «Мамаєвій Слободі».

«Держслужбовці викликали моніторингову групу по Солом'янському району в складі представників Національної поліції України та Муніципальної охорони, але охорона відмовила в доступі і їм, мотивуючи це тим, що «Мамаєва Слобода» є приватною територією», охорона так само відмовила в доступі і їм», – йдеться у повідомленні.

Як деталізують в громадській організації, телефоном представники парку коментувати ситуацію й надати доступ відмовилися. Наразі, представники Держпродспоживслужби підготували листи до Національної поліції в м.Києві та Солом'янської РДА. Зоозахисники сподіваються, що буде відкрита кримінальна справа, а також це дозволить здійснити законну перевірку на території «Мамаєвої Слободи».

Наприкінці березня мережу сколихнула публікація про те, що в київському музеї просто неба «Мамаєва Слобода» гинуть коні. Авторка допису зазначила, що один кінь уже помер від голоду, а ще чотири лишилися в небезпеці, що їх морять голодом і не хочуть ні продати, ні віддати.

В той же час, директор музею запевняв, що «один кінь справді помер, але через набряк легень від герпесвірусу, а решта коней здорові». На сторінці «Мамаєвої слободи» припускають, що тварину могли отруїти.

Раніше стало відомо, що власники музею оголосили про продаж частини належного їм стада волів, але потім прибрали його.