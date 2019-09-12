Столичні спецпризначенці викрили «закладчика» наркотиків (фото)



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Поліцейським 20-річний фігурант розповів, що «закладки» він робив вперше Фото: Нацполіція

Юнак розкладав «товар» у схованках та передавав дані про його місцезнаходження замовникам

Під час патрулювання території Дніпровського району співробітники полку поліції особливого призначення №1 викрили юнака, котрий робив «закладки» наркотиків.

При поверхневому огляді спецпризначенці виявили у молодика розфасовані речовини, ззовні схожі на ацетильований опій. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У юнака вилучили пакунки із речовиною, імовірно – опієм ацетильованим, та направили на проведення експертизи. Поліцейським 20-річний фігурант розповів, що «закладки» він робив вперше. За його словами, це тимчасовий підробіток: за один день такої «роботи» йому обіцяли заплатити 1000 гривень», - розповів заступник начальника – начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окрім того, поліцейські проводять заходи для встановлення інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.