Поліція викрила під Києвом масштабну нарколабораторію (фото, відео)



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Поліція вилучила понад 400 кущів конопель Фото: Нацполіція

Поліція вилучила готову продукцію вартістю понад мільйон гривень

В ході відпрацювання оперативної інформації поліція виявила виробництво канабісу в будівлі колишнього нічного клубу, неподалік місцевої ради одного з селищ Обухівського району. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У нарколабораторії, яка була оснащена найсучаснішим обладнанням, виготовлялася марихуана високої якості. На підприємстві документувався облік рослин канабісу: від посадки до обробки готової продукції.

Масштабом наркопідприємства були вражені навіть аграрії, яких було залучено до огляду місця події.

Поліція вилучила готову продукцію вартістю понад 1 мільйон гривень, а також більше 400 кущів конопель та обладнання вартістю майже 300 тисяч гривень.

Оперативні працівники та слідчі Обухівської поліції встановлюють канали постачання та подальшої реалізації виготовленої продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.