Спецпризначенці затримали чоловіка з коноплею у рюкзаку (фото)



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При появі поліцейських чоловік викинув пакет із сумішшю рослинного походження Фото: Нацполіція

Мешканцю Київщини загрожує до трьох років позбавлення волі

Під час патрулювання Голосіївського району на вулиці Глушкова співробітники полку поліції особливого призначення №1 затримали чоловіка із наркотичною речовиною.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці помітили підозрілого перехожого. Побачивши поліцейських, він щось дістав зі свого рюкзака та викинув під машину, яка стояла поруч.

Спецпризначенці підійшли до автівки та виявили на асфальті поліетиленовий пакет із рослиною, ззовні схожою на коноплю. Правопорушник відмовився визнавати власність даної суміші та пояснив, що у його рюкзаку немає незаконних речей. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Слідчі Голосіївського управління поліції вилучили речові докази, направили їх на експертизу та встановили особу зловмисника. Це - 37-річний житель Київської області, який раніше мав проблем із законом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.