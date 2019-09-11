В Ірпені з’явилися білборди зі звинуваченням поліції у кришуванні наркоторговців (фото)



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Поліція вилучила кілька рекламних щитів як речові докази Фото: Нацполіція

Поліція вилучає рекламні щити Ірпеня у зв’язку із порушенням законодавства

Днями в Ірпінському регіоні на білбордах з’явилися інформаційні матеріали з неформальними звинуваченнями на адресу місцевої поліції у нібито співпраці з наркобізнесом.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Всупереч тому, що в Ірпінському районі кількість розкритих та розслідуваних злочинів, пов’язаних із наркотиками, зросла, щонайменше, вдвічі в порівнянні з минулим роком, на вулицях міста та околицях з’являються матеріали, які відверто паплюжать репутацію керівника Олега Петренка та підривають авторитет поліції регіону в цілому. Це в подальшому ускладнює проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 11 вересня, кілька рекламних щитів вилучено як речові докази.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до виготовлення й розповсюдження вищевказаних матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Триває досудове розслідування.