Столичний міст Метро перекрили через загрозу вибуху



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Рух по мосту Метро повністю перекрито в обох напрямках

Столичний міст Метро перекрили через загрозу вибуху. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Київ автомобільний».

«Рух по мосту Метро повністю перекрито в обох напрямках. Проїхати на метро також не можна. За попередньою інформацією, надійшло повідомлення про те, що міст замінований», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні Telegram-каналу «Київ оперативний» сказано, що чоловік погрожує підірвати міст Метро.





У пресслужбі поліції Києва підтвердили цю інформацію.

«Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали. Перевіряємо», - повідомили у поліції.

Раніше пресслужба КП «Київський метрополітен» у Facebook повідомила, що «червона лінія» київського метро, яка проходить по мосту, працює тільки від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця» через анонімний дзвінок про мінування.

Як повідомлялось, сьогодні після 12 години у будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5, де проходить засідання парламентарів, рятувальники та представники служби охорони шукали вибухові пристрої.