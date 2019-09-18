У Києві анонім повідомив про замінування декількох станцій метро на червоній гілці
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Наразі червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця»
У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія Київського метрополітену працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця». Про це повідомляє преслужба столичної підземки у Facebook.
Ділянка від станції «Дарниця» до станції «Арсенальна» наразі перевіряється фахівцями.
Перед цим рух метро було зупинено від станції метро «Дніпро» до станції «Лісова».
Як повідомлялось, сьогодні після 12 години у будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5, де проходить засідання парламентарів, рятувальники та представники служби охорони шукали вибухові пристрої.