У Києві анонім повідомив про замінування декількох станцій метро на червоній гілці



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Ілюстративне фото

Наразі червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця»

У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія Київського метрополітену працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця». Про це повідомляє преслужба столичної підземки у Facebook.

Ділянка від станції «Дарниця» до станції «Арсенальна» наразі перевіряється фахівцями.

Перед цим рух метро було зупинено від станції метро «Дніпро» до станції «Лісова».

Як повідомлялось, сьогодні після 12 години у будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5, де проходить засідання парламентарів, рятувальники та представники служби охорони шукали вибухові пристрої.