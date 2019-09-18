У Києві проспект космонавта Комарова отримає нову назву
Проспект Комарова назвуть на честь видатного українського релігійного діяча
Київський проспект космонавта Комарова перейменують на честь Любомира Гузара.
Відповідний проект рішення зареєстрував у Київраді столичний мер Віталій Кличко.
Зазначається, що Кличко в пояснювальній записці обґрунтував своє рішення не традиційною в таких випадках декомунізацією (хоча Комаров був радянським космонавтом), а прагненням «вшанувати пам'ять видатного українського релігійного діяча Любомира Гузара».
У тому ж документі додається і результат опитування киян на веб-сайті територіальної громади міста, що проводилося рік тому: з 15 травня по 15 липня 2018 року. За результатами того дослідження, за перейменування проспекту висловилися 928 киян. Проти виявилися 163 людини.
А 19 лютого спеціальна комісія при КМДА схвалила перейменування і рекомендувала Кличко ініціювати внесення проекту рішення до Київради. Чому мер тільки зараз підготував документ - в пояснювальній записці не уточнюється.
Зате відзначається, що процес перейменування проспекту, який до 1967 року, коли і отримав своє сучасне ім'я, називався вул. Новоборщагівське, що не потребує виділення додаткових коштів з бюджету.
Коли саме депутати місцевої ради зможуть прийняти рішення - неясно. Найближче засідання Київради, по завіреннях Кличко, відбудеться 19 вересня 2019 року.
Раніше повідомлялося про те, що на перейменування станції метро Петрівка на Почайну зі столичного бюджету виділили 425 тис. грн.