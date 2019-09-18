У Києві проспект космонавта Комарова отримає нову назву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко обґрунтував своє рішення прагненням «вшанувати пам'ять видатного українського релігійного діяча Любомира Гузара»

Проспект Комарова назвуть на честь видатного українського релігійного діяча

Київський проспект космонавта Комарова перейменують на честь Любомира Гузара.

Відповідний проект рішення зареєстрував у Київраді столичний мер Віталій Кличко.

Зазначається, що Кличко в пояснювальній записці обґрунтував своє рішення не традиційною в таких випадках декомунізацією (хоча Комаров був радянським космонавтом), а прагненням «вшанувати пам'ять видатного українського релігійного діяча Любомира Гузара».

У тому ж документі додається і результат опитування киян на веб-сайті територіальної громади міста, що проводилося рік тому: з 15 травня по 15 липня 2018 року. За результатами того дослідження, за перейменування проспекту висловилися 928 киян. Проти виявилися 163 людини.

А 19 лютого спеціальна комісія при КМДА схвалила перейменування і рекомендувала Кличко ініціювати внесення проекту рішення до Київради. Чому мер тільки зараз підготував документ - в пояснювальній записці не уточнюється.

Зате відзначається, що процес перейменування проспекту, який до 1967 року, коли і отримав своє сучасне ім'я, називався вул. Новоборщагівське, що не потребує виділення додаткових коштів з бюджету.

Коли саме депутати місцевої ради зможуть прийняти рішення - неясно. Найближче засідання Київради, по завіреннях Кличко, відбудеться 19 вересня 2019 року.

Раніше повідомлялося про те, що на перейменування станції метро Петрівка на Почайну зі столичного бюджету виділили 425 тис. грн.