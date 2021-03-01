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    Столичний водій напідпитку вщент розбив свій автомобіль, не отримавши жодних пошкоджень

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    Перед зіткненням водій навіть не пригальмував - Столичний водій напідпитку вщент розбив свій автомобіль, не отримавши жодних пошкоджень
    Перед зіткненням водій навіть не пригальмував
    Фото: Національна Поліція

    Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Соломʼянському районі столиці

    Автомобіль, за кермом якого перебував водій із ознаками спʼяніння, розбився, влетівши у будівлю на Севастопольській площі столиці. Про це розповіли у патрульній поліції Києва і додали відео автопригоди.

    На ньому видно, як некерований Fiat з розгону вдарився об стіну будівлі.

    За словами поліціянтів, водія та пасажирку оглянули медики, однак тілесних ушкоджень ті не отримали.

    Інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду той відмовився.

    Патрульні склали на нього протоколи за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося раніше, протягом учорашнього дня київськими поліцейськими було затримано 30 водіїв, що кермували машинами у нетверезому стані.

    Теги: ДТП водій ПДР автомобіль аварія
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