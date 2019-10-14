ДТП на Кіровоградщині: автомобіль злетів з моста і потрапив під поїзд
Водій внаслідок аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні ОлександріїНа Кіровоградщині автомобіль злетів з моста і потрапив під поїзд. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще одного потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Кіровоградській області.
Зазначається, що аварія сталася близько третьої години ночі в Олександрійському районі.
«Автомобіль Chevrolet злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався обрив контактної електромережі залізничної колії і було затримано рух пасажирського поїзда №80 Київ-Дніпро», – сказано у повідомленні.
Водій внаслідок аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії.
Рятувальники відбуксирували автомобіль з колій.