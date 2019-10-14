ДТП на Кіровоградщині: автомобіль злетів з моста і потрапив під поїзд



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Водій внаслідок аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії

На Кіровоградщині автомобіль злетів з моста і потрапив під поїзд. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще одного потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Кіровоградській області.

Зазначається, що аварія сталася близько третьої години ночі в Олександрійському районі.

«Автомобіль Chevrolet злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався обрив контактної електромережі залізничної колії і було затримано рух пасажирського поїзда №80 Київ-Дніпро», – сказано у повідомленні.

Водій внаслідок аварії загинув, пасажирка госпіталізована в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Олександрії.

Рятувальники відбуксирували автомобіль з колій.