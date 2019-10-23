На Волині автомобіль збив 6-річного хлопчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дитину госпіталізували

У Ковелі по вулиці Шевченка в ДТП постраждала 6-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

«У Ковелі автомобіль Opel Movano збив малолітнього хлопця. Дитину госпіталізували. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 36-річний місцевий житель.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 6-річного хлопця, котрий перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу разом із матір’ю з немовлям та 8-річним братом. Усі жителі Ковеля.

Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію Ковельського міськрайонного медичного об’єднання.

У поліції додали, що за фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.