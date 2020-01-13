У «Борисполі» азербайджанець намагався підкупити прикордонників



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Правоохоронці на три роки заборонили азербайджанцю в’їзд до України Фото: Держприкордонслужба

Іноземець сподівався за хабар безперешкодно перетнути кордон

У пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Азербайджану, щоб потрапити в Україну, запропонував прикордонникам 200 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Іноземець, ймовірно, сподівався, що хабар допоможе йому безперешкодно перетнути кордон. Натомість спробу надання неправомірної вигоди прикордонники зафіксували, а також за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомили співробітників Нацполіції», - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці на три роки заборонили азербайджанцю в’їзд до України.

А на кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону теж зафіксували спробу підкупу прикордонного наряду. Громадянин Румунії, прямуючи в Україну через пункт пропуску «Порубне», не маючи усіх необхідних документів на автівку, намагався за 50 євро «вирішити питання».

За даним фактом охоронці кордону теж повідомили представників Нацполіції, а чоловік повернувся назад до Румунії.

Нагадаємо, минулого тижня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали уродженця Івано-Франківська, який агресивно поводився.

Тиждень тому в одному з терміналів аеропорту «Бориспіль» охоронці кордону затримали чоловіка, який лаявся, плювався і поривався битися через те, що мав заборону на виїзд за межі України.