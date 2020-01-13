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    Правоохоронці спіймали на хабарі головного лісівника Львівщини

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    Правоохоронці спіймали на хабарі головного лісівника Львівщини

    Посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду в розмірі 30-40 тис. грн

    Головного лісівника Львівської області, який «обклав даниною» підлеглих, затримано за хабарництво.

    Про це повідомила у Facebook прокурор Львівської області Ірина Діденко.

    «Сьогодні затримали головного лісівника області та службову особу комунального лісового підприємства, що систематично возив для свого шефа данину від продажу лісу», - написала вона.

    Як встановили правоохоронці, посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду в розмірі 30-40 тис. грн. Посадовець встановив «тарифи»: за 1 кубометр реалізованого лісу учасники схеми відраховували для шефа 1-1,5 долара. За це головний обіцяв колегам лояльне ставлення і сприяння щодо їх перебування на посадах.

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    Правоохоронці зафіксували передачу 17,8 тис. грн та 300$ чергової частини «траншу» від керівника районного підрозділу до обласного.

    Обох затримали «на гарячому», причетність інших встановлюється, повідомила Діденко.

    Прокуратура готує повідомлення про підозру та клопотання про обрання їм запобіжних заходів і відсторонення від посад.

    В матеріалах інфографіки, яку прокурор додала до посту, вказано, що йдеться про гендиректора комунального лісового господарства «Галсільліс». Згідно з інформацією на сайті підприємства, його очолює Володимир Мельник.

    «Галсільліс» є комунальним підприємством і підпорядковується Львівській обласній державній адміністрації. До складу підприємства входить 18 лісогосподарських підприємств.

     

    Львівщина корупція в Україні хабар ліс
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