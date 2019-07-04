Столичному театру «Актор» можуть надати статус академічного



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Київська влада клопотатиме перед Мінкультом про надання нового статусу театру

Київ порушить клопотання перед Міністерством культури України про надання статусу академічного творчому колективу комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Актор», зважаючи на його видатні досягнення у розвитку вітчизняної культури. Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.

«Надання статусу академічного має показати громадськості та самому колективу театру, що ми щиро цінуємо їхню діяльність, бачимо безперервну роботу та самовдосконалення. «Актор» є тією важливою складовою театрального мистецтва Києва, що постійно рухається вперед і є яскравим прикладом для інших», – зазначила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

За її словами, цей творчий колектив стимулює експериментальний творчий пошук і надає можливість молодим режисерам, сценографам здійснювати самостійні постановки, активно сприяє входженню вітчизняної культури до світового гуманітарного простору. Протягом багаторічної діяльності заклад успішно розвиває і популяризує театральне мистецтво, постійно збагачує репертуар творами вітчизняної і світової класики, працює над створенням оригінального сучасного репертуару.

«Надання нового статусу вплине на подальший професійний розвиток колективу, сприятиме зростанню їхнього потенціалу та міжнародного авторитету», - переконані в КМДА.

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