Столиця оголосила конкурс на найкращий відеоролик «Твій Київ»

Участь у всеукраїнському конкурсі можуть взяти всі охочі

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації спільно з КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр» запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на найкращий відеоролик «Твій Київ».

Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Можна подати необмежену кількість робіт. Прийом відеороликів триватиме з 9 листопада до 13 грудня 2020 року.

Переможця оберуть 18 грудня, ім’я оприлюднять на сторінці Управління. На переможця чекає подарунок: безкоштовний одноденний екскурсійний тур до Чорнобиля.

Найкращі відеоролики із зазначенням їхніх авторів також опублікують на офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій КМДА та КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр».

Відеоролики мають відображати туристичний потенціал Києва, показувати його туристично-привабливі локації, улюблені автором місця та об’єкти архітектури, надихати туристів відвідати місто, передати атмосферу та дух столиці.

Що потрібно для участі у конкурсі

перейти за посиланням: https://bit.ly/2GuR6K8;

заповнити анкету;

завантажити відеоролик.

Яким стандартам має відповідати відеоролик

формат MP4 або AVI;

мінімальний розмір 1280×720;

озвучка українською та англійською мовами;

тривалість від 1 до 5 хвилин.

За якими критеріями оцінюватимуть відеоролики

розкриття теми туристичного потенціалу Києва;

оригінальність/креативність роботи;

якість відеоряду, послідовність та логічність викладеного матеріалу;

дотримання правил авторського права (зображення, музика тощо).

Більше інформації: 044 599-94-93 (пн.-пт. 09:00 – 18:00) або [email protected]