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    Столиця оголосила конкурс на найкращий відеоролик «Твій Київ»

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    Відеоролики мають відображати туристичний потенціал Києва - Столиця оголосила конкурс на найкращий відеоролик «Твій Київ»
    Відеоролики мають відображати туристичний потенціал Києва
    Фото з відкритих джерел

    Участь у всеукраїнському конкурсі можуть взяти всі охочі

    Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації спільно з КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр» запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на найкращий відеоролик «Твій Київ».

    Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Можна подати необмежену кількість робіт. Прийом відеороликів триватиме з 9 листопада до 13 грудня 2020 року.

    Переможця оберуть 18 грудня, ім’я оприлюднять на сторінці Управління. На переможця чекає подарунок: безкоштовний одноденний екскурсійний тур до Чорнобиля.

    Найкращі відеоролики із зазначенням їхніх авторів також опублікують на офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій КМДА та КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр».

    Відеоролики мають відображати туристичний потенціал Києва, показувати його туристично-привабливі локації, улюблені автором місця та об’єкти архітектури, надихати туристів відвідати місто, передати атмосферу та дух столиці.

    Що потрібно для участі у конкурсі 

    • перейти за посиланням: https://bit.ly/2GuR6K8;
    • заповнити анкету;
    • завантажити відеоролик.

    Яким стандартам має відповідати відеоролик

    • формат MP4 або AVI;
    • мінімальний розмір 1280×720;
    • озвучка українською та англійською мовами;
    • тривалість від 1 до 5 хвилин.

    За якими критеріями оцінюватимуть відеоролики

    • розкриття теми туристичного потенціалу Києва;
    • оригінальність/креативність роботи;
    • якість відеоряду, послідовність та логічність викладеного матеріалу;
    • дотримання правил авторського права (зображення, музика тощо).

    Більше інформації: 044 599-94-93 (пн.-пт. 09:00 – 18:00) або [email protected]

    Київ конкурс КМДА місто столиця
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