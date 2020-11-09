Столиця оголосила конкурс на найкращий відеоролик «Твій Київ»
Участь у всеукраїнському конкурсі можуть взяти всі охочі
Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації спільно з КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр» запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на найкращий відеоролик «Твій Київ».
Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Можна подати необмежену кількість робіт. Прийом відеороликів триватиме з 9 листопада до 13 грудня 2020 року.
Переможця оберуть 18 грудня, ім’я оприлюднять на сторінці Управління. На переможця чекає подарунок: безкоштовний одноденний екскурсійний тур до Чорнобиля.
Найкращі відеоролики із зазначенням їхніх авторів також опублікують на офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій КМДА та КП «Київський міський Туристично-інформаційний центр».
Відеоролики мають відображати туристичний потенціал Києва, показувати його туристично-привабливі локації, улюблені автором місця та об’єкти архітектури, надихати туристів відвідати місто, передати атмосферу та дух столиці.
Що потрібно для участі у конкурсі
- перейти за посиланням: https://bit.ly/2GuR6K8;
- заповнити анкету;
- завантажити відеоролик.
Яким стандартам має відповідати відеоролик
- формат MP4 або AVI;
- мінімальний розмір 1280×720;
- озвучка українською та англійською мовами;
- тривалість від 1 до 5 хвилин.
За якими критеріями оцінюватимуть відеоролики
- розкриття теми туристичного потенціалу Києва;
- оригінальність/креативність роботи;
- якість відеоряду, послідовність та логічність викладеного матеріалу;
- дотримання правил авторського права (зображення, музика тощо).
Більше інформації: 044 599-94-93 (пн.-пт. 09:00 – 18:00) або [email protected]