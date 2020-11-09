Суд дозволив зведення скандального готелю на Андріївському узвозі

Забудовник зводить на Андріївському узвозі готельний комплекс із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва від 12 червня 2018 року, яким анульовано дозвіл на будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі. Про це свідчить постанова суду від 20 жовтня.

Суд встановив, що 14 жовтня 2010 року Інспекція ДАБК у Києві видала ПП «Маркон» дозвіл на будівництво готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16.

У січні 2018 року Департамент з питань ДАБК Києва провів позапланову перевірку об’єкта, за результатами якої виявив порушення містобудівного законодавства. Зокрема, встановлено, що проект виконання робіт розроблено з відхиленням від проекту організації будівництва (використовується інший баштовий кран). Крім того, у матеріалах науково-технічного супроводу була відсутня інформація щодо оточуючих будівель та споруд, які підлягають обов’язковому моніторингу.

ДАБК видала забудовнику припис про усунення порушень і зупинила будівельні роботи. У травні 2018 року інспектори прийшли з новою перевіркою. Було встановлено , що вимоги попереднього припису не виконані. Забудовнику було видано новий припис. Врешті на початку червня Департамент з питань ДАБК у Києві анулював ПП «Маркон» дозвіл на виконання будівельних робіт.

Не погодившись з цим, ПП «Маркон» у жовтні 2018 року звернулося до суду з вимогою визнати протиправними перевірки ДАБК, скасувати приписи й наказ про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт.

У червні цього року Окружний адмінсуд у задоволенні позову фірмі відмовив. ОАСК дійшов висновку, що ПП «Маркон» не виконало вимоги приписів ДАБК, і відповідно інспектори діяли правомірно.

Однак, апеляційний суд рішення ОАСКу скасував, визнав протиправними і скасував приписи ДАБК від 29 травня 2018 року і наказ від 12 червня 2018 року про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт.

Апеляційний суд дійшов висновку, що правові підстави для призначення і проведення перевірки ДАБК були. Однак, на думку суду, інспектори порушили строки проведення такої перевірки. Так, наказ про проведення перевірки був виданий у квітні, а направлення на її здійснення – 25 травня 2018 року, тобто через 17 днів після закінчення основного строку. Оскільки ДАБК порушило строки перевірки, то встановлені та зафіксовані за її результатами факти порушень не можуть бути визнані судом такими, що одержані з дотриманням порядку. Оскільки оскаржувані приписи та наказ винесені за результатами перевірки, протиправність якої встановлена судом, то ці приписи та наказ не можуть бути визнані правомірними.

Нагадаємо, ПП «Маркон» з 2006 року є орендарем ділянки площею 0,19 га на Андріївському узвозі, 14-16.

Забудовник планував будівництво готелю Mercure Andreyevskiy на 9 поверхів заввишки близько 30 метрів, хоча максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів. Ця забудова призвела до акцій протесту.

21 червня 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

У листопаді 2018-го мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

У липні 2019 року ПП «Маркон» зареєструвало за собою на праві приватної власності об’єкт незавершеного будівництва «Готельний комплекс із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту» на Андріївському узвозі, 14-16. Торік забудовник представив громадськості два нові варіанти готелю.

Власником ПП «Маркон» є віргінська компанія «Кентрон Девелопмент Інк.» (Kentron Development Inc.), керівником – Валерій Павлюк.

Джерело: Наші гроші