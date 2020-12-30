Столиця в полоні туману і смогу: Київ у ТОП-20 найбрудніших міст світу

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму удвічі

Сьогодні, 30 грудня, станом на 7:45 Київ знаходиться на 17 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 105 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп»

Дані ресурсу Iqair станом на 7:45 30 грудня

Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».

Індекс якості повітря в Києві. Скріншот інтерактивної карти

Сьогодні зранку у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Такий характер погоди сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста.