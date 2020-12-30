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    Столиця в полоні туману і смогу: Київ у ТОП-20 найбрудніших міст світу

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    Густий туман поглинув Київ - Столиця в полоні туману і смогу: Київ у ТОП-20 найбрудніших міст світу
    Густий туман поглинув Київ
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму удвічі

    Сьогодні, 30 грудня, станом на 7:45 Київ знаходиться на 17 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 105 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп»

    Дані ресурсу Iqair станом на 7:45 30 грудня
    Дані ресурсу Iqair станом на 7:45 30 грудня

    Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».

    Індекс якості повітря в Києві. Скріншот інтерактивної карти
    Індекс якості повітря в Києві. Скріншот інтерактивної карти

    Сьогодні зранку у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Такий характер погоди сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста.

    Теги: екологія прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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