Потепління і штормовий вітер: прогноз погоди на 30 грудня

Рятувальники попередили українців про штормовий вітер і туман

В Україні 30 грудня опади малоймовірні, проте, буде поривчастий вітер та хмарна погода

У середу, 30 грудня, в Україні буде хмарна, без істотних опадів та по-весняному тепла погода.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують переважно суху погоду, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та Волині дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на крайньому півдні до 8°, вдень 5-10°, на півдні до 14° тепла, у східних областях вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 30 грудня очікується також хмарна погода і без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що у перші ніч та день 2021-го року зважаючи на високу температуру повітря, в Україні йтиме переважно дощ, лише в західних областях вночі подекуди ймовірність мокрого снігу.

Опади не дійдуть хіба що до Сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Новий рік у столицю прийде із дощем та теплою погодою.

Температура повітря у новорічну ніч очікується +1°C…+5°C, у східній частині близько 0°C, вдень 1-го січня +4°C…+9°C.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.