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    Суспільство

    Рятувальники попередили українців про штормовий вітер і туман

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    У Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду - Рятувальники попередили українців про штормовий вітер і туман
    У Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду

    Вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду

    До кінця доби 29 грудня і вночі 30 грудня в Україні очікуються пориви вітру і туман.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    «До кінця доби 29 грудня, вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, у Карпатах 25-30 метрів на секунду та тумани, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)», – попереджають рятувальники.

    Як уточнюють у ДСНС, у Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду.

    Служба також попереджає про підвищення рівня води на 0,5-1,5 метри у річках Закарпатської області 30 грудня – 1 січня. В нижній течії ріки Боржава можливий вихід води на заплаву.

    Водіям під час керування автомобілем у тумані слід дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Також нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Теги: прогноз погоди державна служба ДСНС Київщина рятувальники повітря вітер
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