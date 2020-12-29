Рятувальники попередили українців про штормовий вітер і туман

У Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду

Вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду

До кінця доби 29 грудня і вночі 30 грудня в Україні очікуються пориви вітру і туман.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«До кінця доби 29 грудня, вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, у Карпатах 25-30 метрів на секунду та тумани, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)», – попереджають рятувальники.

Як уточнюють у ДСНС, у Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду.

Служба також попереджає про підвищення рівня води на 0,5-1,5 метри у річках Закарпатської області 30 грудня – 1 січня. В нижній течії ріки Боржава можливий вихід води на заплаву.

Водіям під час керування автомобілем у тумані слід дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.