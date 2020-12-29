Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці серед найбрудніших міст світу

Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму

Сьогодні, 29 грудня, вранці Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 131 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп»

Дані ресурсу Iqair станом на 9:45 29 грудня

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп».

Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти

Сьогодні зранку у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Густий туман міг вплинути на якість повітря у столиці.