Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці серед найбрудніших міст світу
Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму
Сьогодні, 29 грудня, вранці Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 131 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп»
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп».
Сьогодні зранку у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Густий туман міг вплинути на якість повітря у столиці.