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    Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці серед найбрудніших міст світу

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    29 грудня у Києві густий туман - Якість повітря різко погіршилась: Київ на 15 місці серед найбрудніших міст світу
    29 грудня у Києві густий туман
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму

    Сьогодні, 29 грудня, вранці Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 131 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп»

    Дані ресурсу Iqair станом на 9:45 29 грудня
    Дані ресурсу Iqair станом на 9:45 29 грудня

    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп».

    Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти
    Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти

    Сьогодні зранку у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше. Густий туман міг вплинути на якість повітря у столиці.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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