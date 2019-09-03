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    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження

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    <span>Audi повністю розбита, її двигун вилетів на дорогу</span> - Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Audi повністю розбита, її двигун вилетів на дорогу
    Фото: Інформатор

    У рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП, що сталася на мосту Патона увечері 2 вересня.

    Попередньо встановлено, що на смузі реверсивного руху зіткнулись Audi та Volkswagen. У результаті обидва водії отримали тілесні ушкодження. Ступінь тяжкості отриманих травм потерпілих встановлюють лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На даний час проводяться необхідні слідчі дії та призначено ряд експертиз. Правоохоронці вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів.

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    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження
    Страшна ДТП на мосту Патона: поліція відкрила провадження

    Слідчі Печерського управління поліції проводять досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона на великій швидкості Audi влетів лоб в лоб в Volkswagen.

    У мережі з’явилося відео моменту цієї страшної аварії.

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