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    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)

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    <span lang="UK">Audi повністю розбита</span> - Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Audi повністю розбита
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждали три людини, а двигун Audi вилетів на дорогу

    У понеділок, 2 вересня, пізно ввечері на мосту Патона в Києві сталася серйозна ДТП: Audi на великій швидкості влітала в зустрічний автомобіль Volkswagen.

    Двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Машини зіткнулися лоб в лоб.

    Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вилетів двигун. В салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.

    Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала «швидка». Однак машина також серйозно розбита, особливо передня частина.

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    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Через це на мосту Патона утворився серйозний затор.

    На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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