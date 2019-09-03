Серйозна ДТП на мосту Патона: лоб в лоб зіткнулися Audi і Volkswagen (фото, відео)



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Audi повністю розбита Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждали три людини, а двигун Audi вилетів на дорогу

У понеділок, 2 вересня, пізно ввечері на мосту Патона в Києві сталася серйозна ДТП: Audi на великій швидкості влітала в зустрічний автомобіль Volkswagen.

Двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Машини зіткнулися лоб в лоб.

Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вилетів двигун. В салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.

Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала «швидка». Однак машина також серйозно розбита, особливо передня частина.

Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Через це на мосту Патона утворився серйозний затор.

На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.