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    Зіткнення лоб в лоб на мосту Патона: з’явилося відео жахливої ДТП

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    Двигун Audi від сильного удару вилетів на проїжджу частину - Зіткнення лоб в лоб на мосту Патона: з’явилося відео жахливої ДТП
    Двигун Audi від сильного удару вилетів на проїжджу частину
    Фото: Інформатор

    Автомобіль Audi мчав на великій швидкості в сторону правого берега Києва

    У мережі з’явилося відео моменту страшної аварії, що сталася 2 вересня на мосту Патона за участю двох автомобілів.

    На великій швидкості Audi влетів лоб в лоб в Volkswagen.

    На відео зафіксовано, як Audi мчить на великій швидкості в сторону правого берега Києва. Авто підрізає і обганяє учасників дорожнього руху. Однак з Volkswagen, який їхав у зустрічному напрямку, Audi не розминулася. Автомобіль розвернуло на проїжджій частині. Водії-свідки події вибігли зі своїх машин, щоб надати першу допомогу постраждалим, повідомляє Інформатор.

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    У Audi перебував хлопець і дівчина-пасажир. Їх діставали рятувальники, а медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалих у важкому стані. Другий водій постраждав менш серйозно.

    Двигун Audi від сильного удару вилетів на проїжджу частину.

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