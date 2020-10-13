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    Стрілянина під час автопробігу в центрі Києва: оголошено підозру іноземцю

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    Затримання причетних до стрілянини - Стрілянина під час автопробігу в центрі Києва: оголошено підозру іноземцю
    Затримання причетних до стрілянини

    До стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави

    Правоохоронці повідомили про підозру молодику, який стріляв під час руху автоколони з іноземною символікою у центрі Києва 11 жовтня.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Нагадаємо, у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського рухається колона автівок з іноземною символікою та чути постріли. На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та Печерського управлінь поліції.

    Правоохоронці зупинили 6 автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців.

    Патрульні поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини.

    У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

    Правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал іноземці автомобіль стрілянина
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