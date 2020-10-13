Стрілянина під час автопробігу в центрі Києва: оголошено підозру іноземцю



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Затримання причетних до стрілянини

До стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави

Правоохоронці повідомили про підозру молодику, який стріляв під час руху автоколони з іноземною символікою у центрі Києва 11 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Нагадаємо, у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського рухається колона автівок з іноземною символікою та чути постріли. На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та Печерського управлінь поліції.

Правоохоронці зупинили 6 автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців.

Патрульні поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини.

У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.