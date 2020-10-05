У Києві чоловік на мотоциклі відкрив стрілянину по перехожих (відео)



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У затриманого чоловіка поліція виявила зброю

Під час затримання мотоцикліст зіткнувся з автомобілем поліцейських

3 жовтня близько 21 години на вулиці Казимира Малевича в Києві сталася стрілянина.

Зі слів очевидців, мотоцикліст, що проїжджав повз, дістав пістолет та здійснив постріли у напрямку перехожих, після чого поїхав на вулицю Антоновича. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні помітили транспортний засіб, схожий за орієнтуванням, на вулиці Діловій. Водій мотоцикла проігнорував вимогу поліцейських про зупинку та намагався втекти, під час чого здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota та отримав травму ноги. При собі чоловік дійсно мав предмет, схожий на зброю.

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та викликали швидку.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини події.

За вказаною подією в Управлінні патрульної поліції Києва розпочато службове розслідування.

Нагадаємо, у Києві бійці спецназу затримали зловмисника, який стріляв у співробітника поліції.