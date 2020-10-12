Стрілянина в центрі Києва: поліція знайшла ще дві причетні автівки (фото)



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Інспектори розшукали автомобіль Hyundai на вулиці Донецькій і затримали трьох осіб

На автомобілях, з яких здійснювалися постріли, пересувалися іноземці

Патрульні поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини в центрі Києва 11 жовтня.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Нагадаємо, 11 жовтня вдень на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної перехожі побачили колону автомобілів, з яких невідомі особи здійснювали постріли у повітря. У Києві було введено план «Перехват». До пошуків були залучені всі автопатрулі міста.

Невдовзі патрульні виявили та заблокували 6 автомобілів, ймовірно, причетних до події на Севастопольській площі. У транспортних засобах перебувало 14 осіб.

Увечері того ж дня інспектори розшукали автомобіль Hyundai на вулиці Донецькій і затримали трьох осіб, що пересувалися на ньому. Ще один автомобіль Mercedes, ймовірно, причетний до стрілянини, інспектори зупинили на Набережному шосе, у салоні перебувало четверо осіб.

Особи та транспорт були передані слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин події.

Як повідомлялося, на автомобілях пересувалися іноземці. На автівках була присутня символіка Азербайджану, Туреччини та України.