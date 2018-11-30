Стрілянина у центрі Києва: поліція відкрила два провадження



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Інцидент стався поблизу кафе на вулиці Велика Васильківська Фото: Нацполіція

Між чоловіками виникла сутичка, у результаті один із них кілька разів вистрілив у опонента із травматичної зброї

Столичні правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вулиці Велика Васильківська, що сталася ввечері 29 листопада. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чути постріли та поранено чоловіка на вулиці Велика Васильківська. На виклик прибули патрульні, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися зі свідками і очевидцями, переглянули записи з камер відеонагляду, а також опитали учасників інциденту.

«Зі слів одного із чоловіків, він вийшов із кафе та попрямував до свого автомобіля. У цей момент до нього підійшов невідомий, який нібито намагався відібрати гаманець. Аби захиститися, він здійснив у незнайомця кілька пострілів із травматичної зброї», - сказав він.

Пораненого учасника інциденту госпіталізували. Він розповів правоохоронцям, що поблизу кафе у нього виникла сутичка з невідомим, у результаті чого той його поранив. Ці покази зараз перевіряють слідчі.

«За фактом події розпочаті кримінальні провадження за попередньою правовою кваліфікацією за частиною першою статті 15, частиною першою статті 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України та частиною першою статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України Після перевірки зібраних матеріалів можлива додаткова кваліфікація події», - додав Волошин.