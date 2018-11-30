У Києві рецидивіст скоїв крадіжку із автомобіля
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За допомогою інструментів зловмисник викрутив акумулятор і втік
Оперативники затримали у Святошинському районі столиці раніше судимого чоловіка за крадіжку із автомобіля. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку із авто. На місце події направили слідчо-оперативну групу та автопатрулі.
У ході відпрацювання інформації правоохоронці зупинили чоловіка неподалік від місця скоєння злочину. У затриманого знайшли акумулятор, який він демонтував із машини.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 31-річний місцевий мешканець.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.