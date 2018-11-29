За день у Києві затримано три групи кишенькових злодіїв



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Дует зловмисників затримано на площі Вокзальній Фото: Нацполіція

Усі затримані зловмисники - мешканці Закарпатської області

Сьогодні, 29 листопада, столичні правоохоронці затримали три групи кишенькових крадіїв, які «працювали» вони у місцях масового скупчення людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Перший дует зловмисників потрапив у поле зору працівників карного розшуку на площі Вокзальній. Правоохоронці помітили підозрілих чоловіка і жінку та вирішили їх перевірити.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Віталія Отрудька, у ході поверхневого огляду правоохоронці виявили гаманець із грішми та банківською карткою на ім’я іншої людини.

«Ми з’ясували, що річ вони викрали у киянки, яка чекала на потяг на платформі залізничного вокзалу. Гаманець повернули законній власниці, а із правопорушниками – уродженцями Закарпатської області - продовжили спілкуватися слідчі», - повідомив правоохоронець.

За кілька годин оперативники затримали ще трьох мешканців Закарпаття, 1981, 1999 та 2001 років народження. У кишені одного із них правоохоронці виявили чужий мобільний телефон.

«Як нам стало відомо, ґаджет вони вкрали біля ресторану швидкого харчування на вулиці Георгія Кірпи. Скориставшись моментом, вони витягнули смартфон із жіночої сумки. А кількома годинами пізніше на вулиці Кірпи, але уже біля іншого закладу харчування, ми викрили третю групу зловмисників із Закарпаття, 1974, 1982, 1997 та 2002 років народження. У них виявили гаманець із грішми та банківськими картками киянина», - розповів Отрудько.

Відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Після отримання показів затриманих відпустили, але слідчі перевірять їх причетність до інших злочинів.