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    Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у катуванні безхатьків

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    Двоє підозрюваних перебуватимуть під вартою - Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у катуванні безхатьків
    Двоє підозрюваних перебуватимуть під вартою

    Зловмисники жорстоко били безпритульних і знімали це на відео

    Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи трьом мешканцям столиці, яких підозрюють у побитті та катуванні безпритульних людей.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з рішенням суду, двоє підозрюваних перебуватимуть під вартою, третій – під домашнім арештом.

    Нагадаємо, як встановило слідство, вказані чоловіки у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року вчиняли напади на безпритульних людей на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці. Свої дії підозрювані знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.

    В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.

    Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 КК України.

    Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.

    прокуратура Київ кримінал арешт напад безхатченки злочин
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