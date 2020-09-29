Троє киян катували безхатьків та знімали це на відео



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Молодики наносили безпритульним удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною Фото ілюстративне

Злочини було скоєно на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній

Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції повідомлено про підозру трьом мешканцям столиці, які з хуліганських мотивів наносили тілесні ушкодження, знущалися та катували безпритульних людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як установлено у ході досудового розслідування, злочини були скоєні у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

«Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, над якою потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого одразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, наносячи удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною. На прохання потерпілих не чіпати їх, зловмисники не реагували. Більше того, свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал», - повідомили правоохоронці.

В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та тисячу гривень.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій 29 вересня осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, затримано. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 20 до 42 років. За місцем їх проживання проведено обшуки, у ході яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправні дії.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 КК України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.