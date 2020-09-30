Спроба зґвалтування у потязі: суд продовжив арешт нападнику



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Нападник - раніше судимий за вчинення крадіжки уродженець Запоріжжя, 1975 року народження Фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці

Солом’янський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою підозрюваного у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням «Маріуполь-Київ».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці у зв’язку з проведенням ряду експертиз.

Як повідомлялося, у поїзді Маріуполь-Київ 31 липня чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

Нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Згодом пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді Маріуполь-Київ.