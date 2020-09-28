Під Києвом озброєна банда пограбувала підприємця (фото)



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Нападники викрали у підприємця сумку з грошима Фото: Нацполіція

Зловмисники підозрюються у скоєнні розбійних нападів на території столичної області

Днями на жителя одного з сіл Обухівського району Київщини напали невідомі зі зброєю. Зловмисники перестріли його на дорозі, зробивши видимість, що ремонтують автомобіль. Коли чоловік запропонував їм допомогу, вони вистрілили в нього. Куля влучила в автівку. Нападники викрали у потерпілого велику суму грошей і зникли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Викрили злодіїв оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського відділу поліції та Служби безпеки України. Нападником виявився 37-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом за злочини, зокрема за вбивство. Також встановлений його подільник. Нападники – уродженці Близького Сходу, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійних нападів на території столичної області.

Під час проведення невідкладних слідчих дій на місці скоєння злочину, обшуку автівки зловмисників та за адресами проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, кастет, мобільні термінали, банківські картки, пакети з грошима, пластикову маску.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших подібних злочинів.