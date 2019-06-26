Суд пояснив, чому скасував перейменування двох проспектів у Києві



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У суді заявили про порушення Київрадою процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна

Окружний адміністративний суд Києва заявив, що ухвалив рішення у справі про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, а Московського проспекту на проспект Степана Бандери, через порушення процедури щодо перейменування проспектів. Про це сьогодні, 26 червня, повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що розгляд справи тривав з серпня 2016 року. Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО «Єврейська правозахисна група» та ГО «Антифашистська правозахисна ліга» до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

«Зазначене рішення ухвалене судом, зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень. Також судом при розгляді зазначеної справи прийнято до уваги значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів», - пояснили у суді.

У суді також нагадали, що у червні 2017 року ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва задоволено клопотання про часткове забезпечення позову, яке залишено без змін. А саме – судом було заборонено Київській міській раді подавати на підпис та публікувати рішення сесії депутатів КМР щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича до ухвалення рішення по даній справі.

«Зазначимо також, що третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача є Громадська організація «Ветерани праці - діти війни», Громадська організація «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної», Київська міська організація ветеранів, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Український інститут національної пам’яті, Громадська організація «Мистецький центр “Локація», Невідомий Євген Леонідович», - додали у суді.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

У коментарі «Главкому» секретар Київради Володимир Прокопів повідомив, що апеляція на рішення суду вже готова і буде подана відразу після оприлюднення тексту ухвали суду. Крім того, він підкреслив, що рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна пройшло всю відповідну процедуру і було проголосоване, перш за все, киянами.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.